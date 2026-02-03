Стало известно о возможности проверки телефонов в московском метро

В московском метро действительно официально разрешено проводить досмотр мобильных устройств пассажиров. Об этом «МК» рассказала правозащитница Мария Архипова.

© Мослента

Отмечается, что это закреплено в приказе Министерства транспорта России № 34 от 4 февраля 2025 года. По словам Архиповой, делается это с формулировкой «в случае необходимости» в рамках мер транспортной безопасности.

Собеседница «МК» успокоила пассажиров, предупредив, что в ходе проверки никто не имеет права смотреть содержимое телефона, например, переписки, фото или приложения. Досмотр подразумевает лишь включение телефона и демонстрацию его работоспособности, чтобы убедиться, что это электроника, а не замаскированное опасное устройство, уточнила правозащитница.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в московском метро пассажиров начнет перевозить беспилотный поезд.