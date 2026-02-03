Ученый оценил вероятность половодья в Москве

После обильных снегопадов в Москве и области высота покрова достигла более 60 сантиметров. Но это не предел, снега может стать больше. При таких условиях, если будет быстрая и продолжительная оттепель, возможно половодье.

© Мослента

Об этом KP.RU заявил научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

«По статистике в феврале выпадает больше всего снега. И прогнозы говорят, что почти наверняка в конце этой недели снегопад будет. И если снега станет более 70 сантиметров, то это уже не просто очень много, это критично», — сказал специалист.

По его словам, подобная высота сугробов может привести к масштабному половодью, если резко станет тепло и пойдут дожди, которые быстро смоют снег.

Данилов-Данильян уточнил, что снег сойдет постепенно, если на протяжении нескольких недель температура днем будет достигать 5-7 градусов тепла, а ночью опускаться до небольшого минуса.

Ранее москвичей предупредили о 30-градусных морозах в ночь на среду, 4 февраля.