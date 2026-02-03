Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы

В прокуратуре Москвы под председательством прокурора столицы Максима Жука состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры, посвященное итогам работы органов прокуратуры города за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.

© Mos.ru

В работе коллегии приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Наталья Ростовцева, Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, Правительства Москвы, судейского корпуса, правоохранительных органов, члены коллегии прокуратуры столицы, начальники управлений и отделов прокуратуры города, окружные, межрайонные и специализированные прокуроры.

Защита прав граждан

В своем выступлении Максим Жук отметил, что в 2025 году работа органов прокуратуры столицы строилась в соответствии с приоритетами, определенными Президентом России, и задачами, поставленными руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Усилия прокуроров были направлены на обеспечение единого правового пространства, сохранность бюджетных средств, соблюдение законодательства при реализации нацпроектов, развитие малого и среднего предпринимательства, защиту трудовых, жилищных и иных прав граждан, борьбу с преступностью.

В сфере надзора за исполнением федерального законодательства столичные прокуроры выявили 109,3 тысячи нарушений. Для их устранения было внесено 24,6 тысячи представлений. В результате в дисциплинарном порядке наказано 21,7 тысячи должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 9,7 тысячи человек, объявлено более 3,1 тысячи предостережений. Кроме того, инициировано возбуждение 877 уголовных дел.

Протесты прокуроров способствовали актуализации и приведению в соответствие с законодательством 9,4 тысячи правовых актов. Помимо этого, активно защищались права граждан и интересы государства: в суды направлено 10,2 тысячи исков (заявлений).

Повсеместно прокуроры добивались обеспечения законности в сфере соблюдения прав и социальных гарантий участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Благодаря принятым мерам удалось оперативно разрешить в том числе жилищные вопросы и ситуации, связанные с ненадлежащим обеспечением техническими средствами реабилитации, пресечь нарушения социальных, трудовых и иных гарантированных законом прав военнослужащих и их близких.

В ГБУ Москвы «Единый центр поддержки» и военных госпиталях прокуроры провели 31 выездной личный прием 177 участников СВО и членов их семей. Приемы поводились совместно с работниками военных прокуратур для своевременного и эффективного реагирования.

По инициативе прокуратуры города Москвы для оказания поддержки и помощи членам семей участников СВО, погибших при выполнении задач либо умерших после увольнения с военной службы из-за ранения, полученного при исполнении боевых задач, внесены изменения в законодательные акты столицы. Еще активизирована исковая работа в различных сферах, что позволило восстановить трудовые, жилищные, пенсионные и иные социальные права участников СВО (19 исков).

«Важно обеспечить эффективный надзор на данном направлении. Участники СВО и члены их семей должны знать, что при обращении к прокурору все их права и интересы, гарантированные законом, будут защищены. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. С контроля ситуация снимается только в случае полного восстановления нарушенных прав и реального устранения нарушения закона», — подчеркнул Максим Жук.

Взаимодействие прокуратуры и Правительства Москвы

В своем выступлении Сергей Собянин высоко оценил взаимодействие Правительства Москвы и столичной прокуратуры в осуществлении комплексной поддержки участников СВО и их родных, чьи жизненно важные проблемы решаются максимально оперативно.

Еще одним примером плодотворной совместной работы Мэр Москвы назвал внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в сфере предпринимательства.

По словам Сергея Собянина, прокуратура Москвы принимала активное участие в разработке и согласовании индикаторов риска по всем видам контроля. Сегодня утверждено 112 таких сигналов, которые предупреждают о возможных проблемах или вероятности нарушения. Многие из них показали очень высокую эффективность.

В заключение Мэр Москвы поблагодарил сотрудников прокуратуры за большой вклад в снижение уровня преступности, обеспечение законности и правопорядка, защиту законных прав граждан в столице. И выразил уверенность, что в 2026 году коллектив прокуратуры успешно справится со всеми важными и сложными задачами, решение которых служит развитию Москвы как одного из самых безопасных городов мира.

Соблюдение трудовых и социальных прав

Серьезные усилия были сосредоточены на вопросах соблюдения трудовых прав граждан. На 5,7 процента увеличилось число установленных нарушений закона — 16 401, каждое второе из которых, как и прежде, связано с невыплатой заработной платы.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по оплате труда на сумму 6,1 миллиарда рублей перед более чем 43 тысячами работников, — подчеркнул Максим Жук и обратился к подчиненным. — Оперативно пресекайте любые нарушения прав работников, обеспечьте непрерывный мониторинг состояния законности в сфере оплаты труда, принимайте действенные меры к выявлению и ликвидации латентной задолженности».

Активно реализовывались надзорные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений прав наиболее уязвимых слоев населения. Сотрудники прокуратуры города Москвы пресекли факты неправомерных отказов в назначении пенсионного обеспечения, отсутствия перерасчета размера пенсии, непринятия мер по возобновлению пособий при медицинском переосвидетельствовании на инвалидность. Еще были восстановлены права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации и доступ к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, жилым объектам.

Работа с должниками

Продолжена работа по устранению и недопущению задолженности управляющих компаний и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями — выявлено 864 нарушения закона. Для их устранения и понуждения должностных лиц и руководителей организаций к снижению объема задолженности по оплате коммунальных услуг внесено 452 представления. По результатам их рассмотрения к различным видам ответственности привлечены более 250 лиц.

Кроме того, столичные прокуроры совместно с Правительством Москвы, уполномоченными ведомствами и организациями проводят системную работу по восстановлению прав участников долевого строительства жилья, а также обеспечивают действенный надзор за исполнением застройщиками обязательств перед гражданами.

Строительство жилых комплексов «Терлецкий парк», «Воскресенское», «Академ Палас», «Квартал Триумфальный» завершено, выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Восстановлены права 1641 человека.

В настоящее время в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО), формируемом в Единой информационной системе жилищного строительства, отсутствуют проблемные объекты долевого строительства (в 2024 году их было четыре).

Прокуроры обеспечивают надзорное сопровождение потенциально проблемных объектов строительства, в том числе застройщиков, которые находятся в зоне высокого риска включения в ЕРПО. Для контроля за ситуацией регулярно проводятся личные встречи с застройщиками и инициативными группами дольщиков.

Национальные проекты

В ходе обеспечения законности при реализации национальных проектов прокуроры выявили 460 нарушений, принесли два протеста на незаконные нормативные правовые акты. В суды направлено 38 заявлений, предостережения о недопустимости нарушения закона получили два лица, руководителям поднадзорных органов и организаций внесено 411 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 214 человек, административной — 18, также инициировано возбуждение двух уголовных дел.

Продолжается системная работа в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В 2025 году выявлено более 5,4 тысячи нарушений закона. Для их устранения внесли 1,6 тысячи представлений, наложили дисциплинарные взыскания на 1 269 должностных лиц, привлекли к административной ответственности 735 лиц. Кроме того, по принесенным протестам отменено (изменено) около 1,7 тысячи противоречащих требованиям законодательства правовых актов, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел.

Благодаря принятым прокуратурой мерам в 2025 году была погашена задолженность по государственным контрактам и публичным договорам на общую сумму 434,8 миллиона рублей.

«Нами незамедлительно пресекалось административное давление на бизнес. Прокурорами отклонено 66 процентов заявлений о проведении внеплановых контрольных мероприятий и 88 процентов плановых. 89 проверок контролеров проведены с грубыми нарушениями закона. Их результаты мы отменили», — сообщил Максим Жук.

Проделанная на указанном направлении комплексная работа позволила защитить права почти 2,5 тысячи (2 424) предпринимателей.

Деятельность московской прокуратуры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних направлена на исполнение законодательства о названной группе, а также пресечение и предупреждение подростковой преступности и преступлений в отношении детей. В 2025 году прокуроры выявили свыше 19,2 тысячи нарушений в этой сфере, для устранения которых внесли 5,2 тысячи представлений. По их результатам 5,5 тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1,6 тысячи — к административной. Кроме того, принесено почти две тысячи протестов, а в суды направлено свыше тысячи исковых заявлений и инициировано возбуждение 84 уголовных дела.

При надзоре за исполнением федерального законодательства в сфере противодействия коррупции столичные прокуроры выявили 2,6 тысячи нарушений закона. Внесено 1,5 тысячи представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 1 744 лица, по протестам прокуроров отменено и изменено 272 незаконных правовых акта, а также инициировано привлечение к административной ответственности 653 лица. По результатам антикоррупционной экспертизы из 87 проектов нормативных правовых актов исключено 106 коррупциогенных факторов. В суды общей юрисдикции направлено 52 исковых заявления на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей, а также возбуждено 55 уголовных дел по материалам прокурорских проверок.

Выявлено 2304 лица, допустивших нарушения, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, инициировано увольнение в связи с утратой доверия 10 лиц.

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлекли 25 организаций (13, +92,3 процента) с назначением административных штрафов на общую сумму 192,5 миллионов рублей. 149 миллионов рублей уже взыскано в бюджет государства.

Количество возмещенного ущерба по уголовным делам о коррупционных преступлениях составило 14,2 миллиарда рублей. Изъято имущество, в том числе деньги и ценности, и добровольно погашен ущерб на 1,2 миллиарда рублей (199,1 миллиона рублей, +494,5 процента), а также наложен арест на сумму 12,9 миллиарда рублей (4,4 миллиарда рублей или +197,6 процента).

На заседании коллегии особо отметили приоритетность прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Столичные прокуроры поддержали государственное обвинение в судах первой инстанции по 27 227 делам в отношении 30 855 лиц.

С участием прокуроров в судах общей юрисдикции в первой инстанции рассмотрено 23,1 тысячи гражданских и административных дел по искам прокуроров и тех, в которые прокурор вступил в процесс для дачи заключения (16,5 тысячи).

Исковая инициатива прокуроров защищала социальные права граждан, в том числе несовершеннолетних, инвалидов, престарелых и других уязвимых групп населения, а также заботилась о поддержании благоприятной экологической обстановки.

В суды направлено 9,6 тысячи исков в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства на общую сумму 61,6 миллиарда рублей. В интересах граждан, общества и государства внесено более 8,8 тысячи исков на сумму пять миллиардов рублей, большинство из которых защищали трудовые права — 2,5 тысячи на сумму 982 миллиона рублей. Принято к производству 647 исков о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, на общую сумму более 50 миллиардов рублей.

Сохранилась тенденция снижения числа совершенных в столице преступлений — их количество уменьшилось на 7,9 процента (120 216). Кроме того, возросла раскрываемость и сократилась регистрация отдельных видов преступлений. В частности, уменьшилось число краж (31 058 — 16,9 процента), в том числе квартирных (150 — 28,2 процента), грабежей (757 — 9,2 процента), мошенничеств (43 608 — 15,1 процента), преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (54 615 — 14 процентов), средств мобильной связи (9 526 — 53,3 процента), сети Интернет (40 524 — 8,6 процента) и других. Почти на 10 процентов сократилась уличная преступность.

При рассмотрении обращений граждан и их приеме московская прокуратура особое внимание уделялось личному приему, а также запросам пенсионеров, ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, одиноких матерей, многодетных семей, мобилизованных граждан, участников специальной военной операции и членов их семей.

В 2025 году московскую прокуратуру поступило более 557,5 тысячи обращений (+7,8 процента), на 5,3 процента возросло число выявленных прокурорами нарушений закона (98 397), на 8,3 процента — количество внесенных актов прокурорского реагирования (84 538).

К столичным прокурорам на прием обратилось свыше 73,8 тысячи граждан (+4,3 процента), более половины из которых (39,5 тысячи) принято лично работниками и их заместителями.

Наибольшее число рассмотренных заявлений касалось вопросов нарушения трудового законодательства, кроме того, многие жалобы были о нарушениях закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Максим Жук заслушал доклады подчиненных по различным тематикам, указал на недостатки в организации надзора и дал конкретные поручения для на их устранение.

«Необходимо реагировать на каждое выявленное нарушение. Только реальное восстановление нарушенного права и фактическое устранение нарушения можно считать конечным результатом работы. Рост поступивших к нам обращений свидетельствует о востребованности работы прокуроров. За каждым обращением стоит человек, его просьба о помощи. Прошу об этом помнить. Доверие людей мы обязаны оправдать», — завершил заседание Максим Жук.

Работа коллегии заключалась в конструктивном обсуждении имеющихся проблемных аспектов. В результате были выработаны конкретные меры по усилению прокурорского надзора, обеспечению соблюдения законности и правопорядка в столице, отраженные в решении коллегии.