В Раменках провели мемориально-патронатную акцию

03.02.2026 В районе Раменки состоялась мемориально-патронатная акция, посвященная Дню разгрома немецко‑фашистских войск в Сталинградской битве советскими войсками. Как сообщает управа во «ВКонтакте», из‑за неблагоприятных погодных условий от масштабного возложения цветов пришлось отказаться, однако мероприятие все же провели. Участники начали с минуты молчания в честь героев, затем возложили цветы. Организаторы подчеркнули значимость сохранения исторической правды и ее передачи будущим поколениям. Подвиг воинов и гражданских лиц, защищавших Сталинград, продолжает служить примером мужества, стойкости и преданности Отечеству. -- Фото: управа Раменок