Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

В Москве и Подмосковье может похолодать до минус 30 градусов. Об этом жителей столичного региона предупредил синоптик Александр Шувалов. Его слова передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Метеоролог отметил, что морозы ожидаются предстоящей ночью со вторника на среду, с 3 на 4 февраля соответственно.

«Ночью может быть до минус 30, но это не повсеместно. В среднем от минус 20 до 25 и только местами ниже», — сказал он.

При этом в среду днем, по данным Шувалова, столбики термометров покажут 14-16 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал ночь со 2 на 3 февраля самой холодной с начала зимы. Минимальная температура составила минус 21,6 градуса.