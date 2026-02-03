Синоптики предупредили о сильном похолодании в Московском регионе

В столичном регионе в ночь на среду, 4 февраля, температура воздуха может упасть до -28°. Ожидается переменная облачность, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

Собеседник агентства уточнил, что температура воздуха ночью составит в Москве от -18° до -20°, местами до -25°. В Подмосковье ожидается -23°, местами до -28°.

«Мороз будет сопровождаться западным ветром со скоростью 3-8 м/с и возможным образованием гололедицы на дорогах», — пояснил метеоролог.

По его словам, холодной будет и середина недели: днем в среду, 4 февраля, в столице от -11° до -13°, по области — до -16°.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы.

Москвичам назвали срок окончания экстремальных морозов

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил -21,6°, что на 0,6° ниже, чем было у прежнего морозного лидера, 1 февраля.

Синоптик предупредил, что аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели, а ночь на пятницу, 6 февраля, может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы.