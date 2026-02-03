Более 170 тысяч москвичей старше 55 лет прошли обучение в вузах в 2026 году

Образование сегодня все чаще становится непрерывным процессом: люди учатся не только в школе и вузе, но и на протяжении всей жизни. Этой тенденции уже давно отвечает проект "Московское долголетие", который сотрудничает с 19 ведущими российскими вузами и предлагает десятки разнообразных программ.

Сегодня "серебряные" студенты - это не редкость, а новая реальность. По словам заммэра Анастасии Раковой, только за прошлый год больше 170 тысяч москвичей в возрасте 55+ посещали те или иные образовательные направления "Московского долголетия".

При этом обучение детей и обучение взрослых - очень разные процессы. Директор института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Игорь Тимофеев назвал главные отличия между ними и предположил, какие образовательные решения ждут нас в ближайшем будущем.

"Современное обучение взрослых - это тщательно продуманный маршрут. В центре этого пути находится сам человек: его цели, мотивация, опыт и эмоциональное состояние. Задача компаний и образовательных провайдеров сегодня - не просто передать знания, а выстроить среду, которая опирается на принципы андрагогики, сочетает цифровые и очные форматы", - отметил Игорь Тимофеев.

Андрагогика - это наука об обучении взрослых. В отличие от педагогики, где учитель является центральной фигурой, передающей знания "сверху вниз", в андрагогике учащийся - это активный, осознанный и мотивированный участник обучения.

1. Осознанная цель вместо "учебы на будущее". Ребенок учится потому, что так устроена система: школа задает программу, темп и цели. Взрослый же включается в обучение только тогда, когда ясно понимает, зачем ему это нужно здесь и сейчас. Если новые знания не помогают решить конкретную профессиональную или личную задачу, мотивация быстро исчезает. Обучение "про запас" или "для общего развития" без веской причины работает плохо.

2. Опора на жизненный опыт. В отличие от детей у взрослых за плечами годы практики, сформированные взгляды, устойчивые убеждения и привычные модели мышления. Любую новую информацию они соотносят со своим опытом, проверяют ее на применимость и нередко подвергают сомнению.

3. Практика важнее теории. Детское обучение традиционно строится от теории к практике. Для взрослых эта логика часто оказывается неэффективной. Они лучше усваивают материал, когда могут сразу попробовать его в деле, отработать навык и получить обратную связь.

4. Роль преподавателя. В школьной педагогике учитель - ключевая фигура, источник знаний и контроля. Во взрослом обучении на первый план выходит партнерство: преподаватель становится модератором и наставником, обучающийся - активным и ответственным участником процесса.

5. Внутренняя мотивация. Взрослых людей мотивируют такие факторы, как профессиональный рост, повышение качества жизни, самореализация. Без внутреннего запроса обучение превращается в формальность и быстро надоедает.

Каким будет обучение будущего?

Еще одно направление - герогогика, обучение старшего поколения. Здесь особенно важны учет физиологических особенностей, уважение к накопленному опыту и мотивация, не связанная с карьерой.

"Обучение старшего поколения становится особенно актуальным. Люди после 55 лет приходят к новым знаниям с богатым жизненным опытом, поэтому такое обучение требует особого подхода - диалога, обсуждения и опоры на практику. Для многих "серебряных" слушателей главной мотивацией становится желание исполнить давнюю мечту и освоить дело, на которое раньше не хватало времени", - рассказал Игорь Тимофеев.

На первый план современного обучения взрослых выходит эмоциональная составляющая. Речь идет о создании атмосферы доверия во время занятий, вдохновения и возможности общения с экспертами. Таким образом, образование становится запоминающимся событием, приключением, а не рутинным мероприятием.