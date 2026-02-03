Роспотребнадзор сообщил о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
В Москве наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице.
«На пятой неделе 2026 года (с 26 января по 1 февраля) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости среди совокупного населения, однако эпидемические пороги не превышены ни в целом по городу, ни в отдельных возрастных группах», – говорится в сообщении.
Уточняется, что доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости продолжает снижаться.