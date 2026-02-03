Уровень энергопотребления в Москве и области обновил рекорд на фоне морозов

Энергосистема Москвы и Подмосковья обновила исторический максимум энергопотребления. Об этом сообщили в "Системном операторе", передает ТАСС.

© Москва 24

Потребление мощности в московской энергосистеме составило 21 126 мегаватт. Данный показатель на 1 243 мегаватт превысил предыдущий рекорд, который был установлен в 2024 году.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Центра во вторник, 3 февраля, достигла потребления в 43 208 мегаватт. В Воронежской области показатель достиг 2 216 мегаватт – это на 170 мегаватт больше, чем в 1990 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Среди причин роста – сильные морозы, которые накрыли значительную часть территории России.

22 января исторический максимум потребления мощности установила единая энергосистема России. Тогда потребление составило 171 943 мегаватт. Это на 554 мегаватт больше прошлого исторического максимума, который был зафиксирован 11 декабря 2023 года.

Ночь на вторник, 3 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ в 08:00 температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса.

По словам синоптика Михаила Леуса, в среду, 4 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 19–21 градуса, а днем потеплеет до минус 11–13.