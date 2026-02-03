Орнитолог: хорошее настроение и желание флирта заставляют птиц петь зимой в Москве

Увеличение количества света заставляет птиц петь чаще уже с середины зимы. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

По ее словам, жители столицы могут услышать зимой пение щеглов, чижей и скворцов, а многие представители мелких воробьиных начинают петь уже с января.

"Световой день потихоньку увеличивается, поэтому у птиц появляется хорошее настроение и желание флиртовать друг с другом. Они начинают активно петь, когда погода достаточно теплая, хотя бы минус 5 градусов. Тем более это происходит, если пригревает солнце", – отметила эксперт.

Например, в хорошую зимнюю погоду можно услышать пение большой синицы, которая считается наиболее громкой и звонкой, отметила эксперт.

Также активно раздается брачное чириканье воробьев. А еще в лесопарках можно попасть на "концерты" щеглов и чижей.

Кроме того, некоторые птицы, которые обычно улетают в теплые края на зимовку, часто остаются в городе благодаря наличию достаточной кормовой базы, добавила эксперт.

"Поэтому, например, в Москве иногда встречаются дрозды-рябинники, грачи и скворцы, которые также поют в зимние дни. Для песен и флирта у них больше энергии, поскольку они не тратят силы на такое тяжелое и опасное мероприятие, как перелет", – отметила Чернова.

Однако все прекращается с наступлением морозов. Такое время является тяжелым для птиц, поскольку они озабочены выживанием, добавила Чернова.

