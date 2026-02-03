Туристический поезд "Рица" отправится из Москвы в Абхазию 9 октября

Отправление единственного в 2026 году туристического поезда "Рица" из Москва в Абхазию запланировано на 9 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

На маршруте предусмотрены остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону. Путешествие продлится 7 дней с возвращением в столицу.

"Поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах". Благодаря удобному расписанию днем можно отправиться на экскурсии, а вечером и ночью – отдохнуть в комфортабельных вагонах "люкс", СВ или купе", – уточнили в компании.

Все вагоны оснастят системами кондиционирования воздуха, современными туалетными комплексами, а также розетками для зарядки электронных устройств. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться вагонами-ресторанами, вагоном-баром и вагоном-душем.

Билеты можно будет приобрести не ранее чем за 90 дней до отправления.

Вместе с тем путешественники могут приобрести путевку на сезонный поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией, который запустят 24 апреля. Сезонный состав будет ходить каждый день из столицы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала.

Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день в 11:20. Исключением станет только рейс 24 апреля, который прибудет в место назначения в 12:15. Обратно состав станет отправляться с 26-го числа.