В Кремле оценили погоду в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет аномальных холодов. Об этом он рассказал на брифинге, пишет ТАСС.
По словам Пескова, текущая температура является нормальной для начала февраля.
Он добавил, что все коммунальные службы в столице зимой работают в особом режиме.
Ранее сообщалось, что январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года. На площадке Метеорологической обсерватории МГУ за прошедший месяц было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков.