Более 105 тыс. газовых плит проверено в Москве за январь

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за январь более 105 тыс. газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности свыше 105 тыс. газовых плит. <…> График проверок на 2026 год составлен и опубликован, информация о датах и времени их проведения размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно специалисты АО «Мосгаз» проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

«При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. <…> Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена», – рассказал Петр Бирюков.

Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.