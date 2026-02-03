Синоптик: повышения температуры можно ждать в Москве 7 февраля

Низкая ночная температура до -19...-24 °С сохранится в столичном регионе вплоть до пятницы, 6 февраля, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Самая холодная ночь будет в четверг. По области местами тепмература может опускаться до -27 °С. До четверга в дневные часы по Москве ожидаем -17...-14 °С, по области — -18...-14 °С. В пятницу днём в Москве несколько потеплеет — до -12...-8 °С», — поделился он.

А вот в ночь на субботу температура воздуха в Москве уже составит -15...-10 °С, продолжил синоптик.

«И днём в субботу порядка -11...-6 °С. При этом тёплый атмосферный фронт, который принесёт потепление, он же принесёт и снег в пятницу и субботу. В отдельных районах может выпасть до 5 см снега», — подытожил он.

