На линии Москва - Санкт-Петербург произошла задержка двух поездов "Сапсан"

Сообщение о задержке двух поездов "Сапсан" на линии Москва - Санкт-Петербург распространила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным перевозчика, поезда № 756 и № 758 отстают от графика до 40 минут. Причиной инцидента названы технические обстоятельства.

В ОЖД заверили, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки и восстановления нормального движения скоростных составов.

Уточнить актуальное положение поезда можно с помощью сервисов РЖД: мобильного приложения "РЖД Пассажирам", официального сайта компании или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.