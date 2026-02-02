В Госдуме объяснили досмотр смартфонов в метро Москвы

Сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку, фото и приложения. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.

© Газета.Ru

По его словам, у сотрудников службы безопасности метрополитена нет никаких прав смотреть переписки, фотографии и приложения в телефоне пассажиров.

«Это противоречит Конституции [РФ]», — утверждает парламентарий.

Он добавил, что проверка работоспособности смартфона в метро, как и досмотр в аэропортах, направлена на обеспечение безопасности.

Леонов предположил, что досматривать всех пассажиров, особенно в часы пик, невозможно. Поэтому телефоны будут проверять выборочно, аналогично с досмотром багажа.

2 февраля в пресс-службе столичного метрополитена заявили, что досмотр мобильных телефонов пассажиров в метро Москвы может применяться в дополнение к уже существующим мерам безопасности при необходимости.

До этого сообщалось, что в Петербурге начали просить включать технику при досмотре в метро.

Ранее турецкая авиакомпания запретила пассажирам провозить «умные» чемоданы.