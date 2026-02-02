Поезда на МЦД следуют с отклонением от графика из-за сложных метеоусловий

Поезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) следуют с отклонением от графика из-за сложных метеоусловий и вынужденных остановок состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«На фоне сложных метеоусловий и вынужденных остановок подвижного состава по техническим причинам в дневное время железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком прикладывают максимальные усилия для стабилизации графика движения поездов на радиальных направлениях и МЦД. В настоящее время сохраняются незначительные опоздания (до 12 минут) на Казанском направлении и МЦД-3. Межпоездной интервал выдерживается на МЦД-2, с отклонением от графика (до 20 минут) курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений», – говорится в сообщении.

В связи с вынужденной остановкой электропоезда с 21:20 до 21:45 на перегоне Савеловский вокзал – Бескудниково для оказания медицинской помощи человеку, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, с отклонением от графика следуют поезда МЦД-1 в сторону Одинцово и Лобни.