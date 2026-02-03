В Москве с улиц вывозят снежные валы

Столичные городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.