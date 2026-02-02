Синоптик Шувалов предупредил о 25-градусных морозах в Москве на неделе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что февраль в Москве ожидается холоднее обычного.

Уже в первые дни месяца в столичном регионе столбик термометра опустится до -15…-20 °С, поделился специалист с aif.ru.

«Температура начнёт понижаться 4—5 февраля, возможно уже до -25 °С, а на востоке области — до -30 °С», — отметил Шувалов.

По словам синоптика, вероятность снегопадов в феврале сохраняется, а температура воздуха прогнозируется ниже нормы приблизительно на 2—3 градуса.

Ранее Шувалов в беседе с 360.ru предположил, что весна в этом году может припоздниться.