Роспотребнадзор Москвы начал проверку из-за ртути в рыбе из магазина

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование после информации об обнаружении ртути в купленной рыбе. Ведомство выдало предписание о приостановке продажи потенциально опасной продукции.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, поводом стала публикация в СМИ о реализации сушёно-вяленой рыбной продукции «Ставридка» торговой марки «Сухогруз» в магазине «Красное и Белое».

«Незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что юридическому лицу «Альфа-М», управляющему сетью магазинов «Красное и Белое», выдано предписание о приостановке реализации продукции указанной торговой марки.

«Юридическим лицом оказывается полное содействие по недопущению дальнейшей реализации продукции до получения результатов экспертизы», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2025 году стала главным поставщиком рыбы в Россию.

Также стало известно, что по итогам 2025 года Китай довёл объём поставок рыбы в Россию до максимального уровня за последние 10 лет.