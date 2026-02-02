Москвичам станут доступны 70 бесплатных курсов по IT и digital

VK Education открыл набор на бесплатные образовательные курсы по IT, digital и креативным специальностям. Всего студентам, в том числе из Москвы, предлагают обучение по 70 программам. Среди них синхронные и асинхронные курсы для новичков, кросс-кампусные и основные программы в вузах, а также программы проектной деятельности VK Education Projects и практики VK Education Practice. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе компании.

Так, для желающих обучаться самостоятельно представлено 20 курсов по пяти направлениям: искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech. Среди них «Основы искусственного интеллекта», «Введение в анализ данных», «Базовый Python», «Системное программирование», «Базовый CSS», «Базовый HTML», «Введение в основы информационной безопасности», «Разработка игр и игровой рынок в РФ», «Введение в IT» и другие.

Весной стартует обучение на 22 программах бакалавриата и магистратуры, которые VK Education реализует совместно с ведущими российскими университетами, в том числе Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» , Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана и другими. Обучение будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.

Также весной студентам станут доступны новые продуктовые кейсы VK. На программе VK Education Projects на выбор будут представлены более чем 80 проектов, а программа VK Education Practice позволит более 1000 студентам из 18 вузов страны пройти учебную и производственную практику в VK.

Кроме того, для студентов VK Education будут доступны кросс-кампусные и всероссийские программы. В учебные планы будут интегрированы курсы: «Углубленные рекомендательные системы», «Прикладная аналитика данных», «Углублённый Python», «DevOps / SRE-инженер» и другие.

Информация о сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки доступна на странице программ VK Education.

Ранее стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин.