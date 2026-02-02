МЧС предупредил москвичей о затяжных аномальных морозах

По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 03 февраля по 06 февраля в Москве сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на на 7-12 градусов ниже климатической нормы. ГУ МЧС по Москве предупредил москвичей о возможных последствиях.

© Российская Газета

Как сообщает Telegram-канал ведомства, возможны происшествия и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Связаны они будут с увеличением нагрузки на электросети. Не исключено увеличение числа ДТП, количества случаев травматизма, в том числе обморожений. Чтобы снизить риск возникновения ЧП специалисты советуют, не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы. При использовании электрообогревателей не допускатт перегрузки в электрической сети, не оставлять их без присмотра.

Одеваться надо по погоде, причем одежда должна быть многослойной, чтобы воздушная прослойка сохраняла тепло тела. Зиняя обувь должна иметь плотную утепленную подошву. И при этом оставалась сухой внутри. Обязательно надевать надо головной убор, а на морозе не стоять, а двигаться. Нельзя в мороз оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. Для обогрева можно использовать ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов.

"Не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну, при возвращении с улицы. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, - уточняют специалисты. - Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре".

Автомобилистам посоветовали не выезжать на испорченой машине, в багажнике всегда иметь трос и запасные теплые вещи.

Если оказались на трассе в затруднительной ситуации, незамедлительно набирайте номер "101" или "112", или единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.