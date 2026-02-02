Пять новых парковок со шлагбаумом открылось в Москве

В Москве начали работать пять новых парковок со шлагбаумом, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По просьбам автомобилистов мы обустраиваем парковки со шлагбаумом с разными типами тарифов. В феврале открыли пять новых парковок в разных районах города. На трех действует абонементный тариф, еще на двух – смешанный. Абонементные парковки со шлагбаумом – удобное решение для водителей: место для автомобиля всегда будет доступно на выбранной парковке. Продолжаем развивать парковочное пространство столицы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, абонементные парковки появились по адресам: ул. Братиславская, д. 29, корп. 2 – на 139 парковочных мест; ул. Академика Алиханова, д. 4 – на 70 парковочных мест; Дмитровское шоссе, д. 165е, корп. 7 – на 44 парковочных места. На всех стоянках действует тариф – 3,5 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, две парковки открыли по адресам: Ленинградское шоссе, д. 56 и Ленинградское шоссе, д. 58. Там действует смешанный тариф: абонементный – 3,5 тыс. руб. в месяц; перехватывающий тариф – с ним можно парковаться бесплатно, если совершить две поездки на метро, МЦК или МЦД, при этом первую – от станции метро «Водный стадион».