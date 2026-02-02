В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Распространённое Гидрометцентром предупреждение будет актуальным ещё в течение трёх суток — до пятницы, 6 февраля.

Изначально оно действовало до 23:00 вторника, 3-го числа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что аномальные морозы сохранятся в Москве до конца рабочей недели, в выходные температурный фон «вернётся в климатическое русло». По данным синоптика, прошедшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров зафиксировали отметку -20,5 градуса.