Высота снежного покрова в Москве сократилась до 56 см

На метеостанции ВДНХ высота снежного покрова сократилась за счет уплотнения и теперь составляет 56 см. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Небольшой снежок сыпал в Москве и области и днем 1 февраля, и ночью 2 февраля. Но на высоте снежного покрова это никак не сказалось. В Москве больше всего снега лежит на новой территории – до 63 см. На ВДНХ высота снежного покрова за счет уплотнения сократилась до 56 см. А рекорд дня составляет 67 см и принадлежит 1994 году», – говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего снега – на юге и востоке Подмосковья.