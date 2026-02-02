Москвичи пережили самый морозный день зимы

Москвичи пережили самый холодный день зимы. Каким он был, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самый низкий показатель в ночь на понедельник, 2 февраля, составил минус 19,1 градуса. Такая температура, по словам синоптика, на 13 градусов ниже климатической нормы для столицы. В Подмосковье минувшей ночью было еще холоднее — в Волоколамске столбики термометров опустились до минус 20,9 градуса. Выше отметки в 20 градусов температура также не поднималась в Можайске и Наро-Фоминске. Такой показатель, как подчеркнул Тишковец, не каждую зиму фиксируют даже на Ямале и больше характерен для субарктического климата Туруханского края.

Утром на базовой московской метеостанции ВДНХ было зарегистрировано минус 20,1 градуса. В регионе температура варьируется от минус 19 до минус 26 градусов, что на 8-9 градусов ниже климатической нормы. Погода в Москве 2 февраля будет определяться тыловой частью циклона, ядро холода будет сохранять нетипично низкие для области температуры. В столице продолжается снегопад. Атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. В течение дня воздух прогреется до минус 13-15 градусов, по региону — до минус 12-17 градусов.

Ранее москвичам пообещали, что весна в 2026 году придет раньше положенного срока. Температура в марте, согласно расчетам метеорологов, почти на всей территории Русской равнины на целых 3-4 градуса превысит норму.