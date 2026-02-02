Москвичам стали доступны удобные сервисы по вопросам воинского учета

Единый центр военного комиссариата города Москвы заработал по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 6. Граждане РФ, проживающие в Москве и пребывающие в запасе, теперь могут подавать, изменять, получать документы воинского учета и справки по принципу одного окна в новом современном здании.

© Mos.ru

Так, граждане, пребывающие в запасе, могут встать или сняться с воинского учета, внести изменения в документы при переезде, смене регистрации или места работы, сообщить об изменениях семейного положения, получить справки, выписки и копии документов, обратиться за льготами и иной помощью, запросить архивные документы и решить другие вопросы воинского учета.

Электронные талоны, четкие указатели, разделение потоков по типу вопросов, удобные зоны ожидания делают пребывание в комиссариате комфортным и менее затратным по времени, передает сайт мэра Москвы.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде. Поправки связаны с тем, что призыв теперь будет проводиться круглый год, а не только весной и осенью.