Обновленные схемы трамвайной сети Москвы начали размещать на станциях метро

На 35 станциях столичного метро размещают обновленные схемы трамвайной сети Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«После ряда изменений мы размещаем обновленную трамвайную схему в вестибюлях 35 станций метро, которые находятся рядом с трамвайными остановками. При этом на восьми станциях такая схема появится впервые. Ее актуальную версию вы всегда можете найти на Едином транспортном портале», – говорится в материале.

Для нового Московского трамвайного диаметра внедрили наиболее эффективные решения в области навигации и информирования. Они уже доказали свое удобство на других трамвайных, автобусных и электробусных маршрутах. Так, появились указатели с интервалами движения и расписанием; информацию о маршруте добавили на экраны с прогнозом прибытия; разместили маршрутные таблички на трамваях с перечислением ключевых улиц и пересадок на метро МЦК, МЦД и вокзалы, карту маршрута Т1, а также краткие советы с иллюстрациями о правилах пользования и культуре поведения в трамваях.