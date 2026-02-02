Обновленные схемы трамвайной сети Москвы начали размещать на станциях метро
На 35 станциях столичного метро размещают обновленные схемы трамвайной сети Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«После ряда изменений мы размещаем обновленную трамвайную схему в вестибюлях 35 станций метро, которые находятся рядом с трамвайными остановками. При этом на восьми станциях такая схема появится впервые. Ее актуальную версию вы всегда можете найти на Едином транспортном портале», – говорится в материале.
Для нового Московского трамвайного диаметра внедрили наиболее эффективные решения в области навигации и информирования. Они уже доказали свое удобство на других трамвайных, автобусных и электробусных маршрутах. Так, появились указатели с интервалами движения и расписанием; информацию о маршруте добавили на экраны с прогнозом прибытия; разместили маршрутные таблички на трамваях с перечислением ключевых улиц и пересадок на метро МЦК, МЦД и вокзалы, карту маршрута Т1, а также краткие советы с иллюстрациями о правилах пользования и культуре поведения в трамваях.
«Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в работу Московский трамвайный диаметр Т1. Он стал самым популярным трамвайным маршрутом столицы – за два месяца москвичи совершили на нем более 3,8 млн поездок. МТД работает по стандартам наземного уличного метро. Маршрут протяженностью 27 км соединяет противоположные части города. При этом интервалы движения составляют шесть минут. На маршруте работают первые в России автономные трамваи. Они накапливают энергию и проезжают новую линию по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети. К запуску МТД специалисты подготовили более 2,7 тыс. визуальных материалов как для остановок, так и для трамваев, а также станций метро», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.