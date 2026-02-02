Ряд электричек МЖД задерживаются из-за погодных условий. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

— Движение поездов на радиальных направлениях МЖД осуществляется в штатном режиме по всем путям. Из-за сложной метеообстановки ряд пригородных поездов дальних маршрутов следуют с незначительным отклонением от графика. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, — сообщили в пресс-службе.

Специалисты МЖД принимают все меры для ввода электричек в график, передает ТАСС.

30 января поезда задерживались на Казанском направлении Московской железной дороги в связи с остановкой состава на станции «Бронницы». Днем ранее поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следовали с задержкой по техническим причинам.