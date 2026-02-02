Январь в Москве занял третье место в списке самых влажных в XXI веке

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что январь 2026 года вошел в тройку самых влажных месяцев января XXI века. По его данным, в столице за первый месяц года выпало 83,4 миллиметра осадков, что составляет 157 процентов от нормы.

Синоптик отметил, что по объему осадков этот январь занимает третье место в рейтинге последних 26 лет. Он уточнил, что данные собирались московскими метеорологами с использованием осадкомеров.

Кроме того, Леус рассказал в своем Telegram-канале, что в подмосковной Коломне январь 2026 года стал рекордным по влажности за всю историю наблюдений. Там за месяц зафиксировали 100 миллиметров осадков, что в 2,44 раза превышает норму.

Конец января в столичном регионе принес москвичам еще один сильный снегопад, а следом за ним — крепкие морозы. Впереди — последний месяц зимы. Какой будет погода в Москве и области в феврале, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весна придет в центральные регионы России раньше срока. По его словам, весенней погоды можно ожидать уже примерно с середины марта, с последующим началом весеннего половодья.