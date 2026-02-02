Анастасия Ракова сообщила о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

В столичных школах для учеников 11-х классов начались практикумы по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ). На этих занятиях старшеклассники углубленно изучают именно те предметы, которые им необходимы для поступления в вузы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

— Для будущих выпускников сейчас наступает самый важный период подготовки к ЕГЭ. Ребята уже завершили изучение базовой программы по ряду предметов, и в расписании с февраля появляются специальные практикумы. Они направлены на то, чтобы помочь одиннадцатиклассникам сосредоточиться на углубленной подготовке к ЕГЭ по тем предметам, которые им необходимы для поступления в вузы. Школьники делятся на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов, что позволяет выстроить более подходящий темп и глубину изучения тем. Такой подход хорошо себя зарекомендовал: школьники приходят на ЕГЭ более уверенными, а число высоких результатов растет. Например, в прошлом году в шесть раз увеличилось количество стобалльников по информатике, в два раза — по химии, почти в полтора раза — по биологии, ― рассказала Ракова.

Заммэра сообщила, что в этом году для учителей запустили новые онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, которые появились в библиотеке «МЭШ». Они помогают разобраться в механике экзаменов, отработать сложные темы и научиться объективно оценивать развернутые ответы. Курсы включают видеолекции, практические задания и отслеживание прогресса.

Она также отметила, что для школьников предусмотрены практикумы, психологическая поддержка и тренировочные работы в формате ЕГЭ. Занятия занимают не менее 40 процентов учебного времени, нагрузка при этом не увеличилась. Основной период ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня, обязательными остаются экзамены по русскому языку и математике.

В конце прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что отмена ЕГЭ возможна только в том случае, если появится достойная альтернатива. По его словам, на данный момент подобной замены нет. Музаев подчеркнул, что пока экзамен совершенствуют и улучшают, его не отменят.