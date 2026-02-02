ВДНХ приглашает горожан посетить Музей героизма

2 февраля в России отмечается день воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Музей героизма на ВДНХ приглашает осмотреть экспозиции, посвященные подвигам участников Великой Отечественной войны, а также бойцов специальной военной операции (СВО).

Посетители увидят более 600 экспонатов, переданных военнослужащими из зоны СВО, а также артефакты времен Великой Отечественной войны. Осматривая инсталляции, гости смогут проследить неразрывную связь между поколениями защитников Отечества, узнать об их преемственности и традициях.

Музей героизма представляет собой современное мультимедийное пространство, разделенное на три тематических зоны. Первая из них — зал воинской славы, где воссоздана торжественная атмосфера исторических парадов — от легендарного Парада Победы 1945 года до современных церемониальных шествий.

В зале тематических локаций посетители могут погрузиться в реалии фронтовых будней. Здесь представлены образцы российского вооружения и экипировки, а также трофейные техника и амуниция.

Мемориальный зал «Путь воина» посвящен памяти павших героев. Здесь гости могут почтить память солдат и офицеров, погибших за Отечество, передает сайт мэра Москвы.

17 февраля в Музее Москвы откроется выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине», организованная столичным департаментом культуры в рамках цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев. Экспозицию разделят на три основные части — «Подготовку», «Встречу» и «Празднование».