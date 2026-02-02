Стало ясно, когда в Москве будет теплей

Морозы в Москве начнут ослабевать в середине недели, но температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, 2 и 3 февраля в столице России сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег. Ветер при этом северо-западный, слабый до умеренного: 4-9 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки -23 градуса, а днем будет чуть теплее: минус 12 - минус 17 градусов.

В среду, 4 февраля, характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура все равно останется ниже нормы, уточнила Макарова.