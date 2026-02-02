Более 7,5 млн вызовов приняла столичная «Система-112» в 2025 году

Столичная «Система-112» в 2025 году приняла более 7,5 миллиона обращений, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, почти 3,4 миллиона вызовов потребовали привлечения экстренных служб, остальные носили справочно-консультационный характер, что подтверждает высокую востребованность системы у горожан.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что за помощью можно обратиться не только по телефону «112», но и с помощью смс-сообщений, что особенно важно для людей с нарушениями слуха и речи. Ежедневно на дежурство выходят до 125 специалистов, а прием и обработка обращений полностью автоматизированы.

Бирюков подчеркнул, что «Система-112» работает по принципу одного окна и объединяет все оперативные службы столицы. Диспетчеры в среднем менее чем за полторы минуты уточняют суть обращения и при необходимости направляют помощь.

Также сообщается, что система взаимодействует более чем с 200 экстренными и аварийными службами, операторами связи и комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволяет оперативно реагировать на происшествия, в том числе на дорогах.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о работе диспетчерских служб Комплекса городского хозяйства столицы.