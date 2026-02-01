Москвичам рассказали, когда в столицу придет потепление

В Москве к концу следующей недели ожидается ослабление морозов. Вместе с тем, температура все еще будет ниже нормы, предупредили синоптики. Об этом пишет РБК.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 1 февраля в столичном регионе зафиксировали минимальные значения температуры за всю зиму — минус 21 градус, что на 9 градусов ниже нормы.

По его словам, прошедший январь стал на два градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, а осадков выпало 156% от месячной нормы.

Нынешние сутки 1 февраля станут самыми холодными в Москве с начала зимы, температура воздуха составит минус 17–19 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заметил, что в первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около 0 градусов и слабых положительных значений.

«Февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — пояснил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу следующей недели в столичном регионе ослабеют морозы и изменится температурный режим, но о потеплении говорить пока рано.

По его данным, нынешние морозы в европейской части России обусловлены «по-настоящему холодными воздушными массами», которые переносит мощный антициклон, а также повышенным давлением, из-за которого выделяется дополнительное излучение, что приводит к охлаждению почвы и вымораживанию приземного слоя воздуха.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

В конце недели начнется «изменение циркуляции и температуры», ночью температура будет уже минус 10-11 градусов, а днем будет колебаться в диапазоне минус 6-11 градусов, что все еще на 5-6 градусов ниже нормы, констатировал синоптик.