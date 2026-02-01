Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

Температура в Центральной России в феврале может быть ниже климатической нормы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в последние 30 лет метеорологическая весна в Москве, как правило, наступает 21 марта.

«В этом году холодный маятник в начале календарной весны качнется в существенную аномалию тепла — средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины на целых 3-4 градуса превысит норму климата. Таким образом, в этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на неделю», — говорит Тишковец.

Соответственно, продолжил он, весна начнется примерно с середины марта, после чего нужно ожидать экстремального весеннего половодья и подтопления значительных участков суши. При этом, добавил метеоролог, если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного «холодильника», потепление началось бы гораздо раньше. Специалист предполагает, что последующий весенний период будет довольно теплым, с дождливым маем, а лето более жарким, знойным и засушливым, чем в 2025 году, особенно в июле-августе.

Ранее сообщалось, что самые высокие сугробы в России выросли на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях. Абсолютным лидером по величине снежного покрова оказался Камчатский край — там высота сугробов в среднем достигает 144 сантиметров, а в отдельных местах — 168 сантиметров.