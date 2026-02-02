Москвичи выберут лучшие блины для празднования Масленицы

02.02.2026 --- В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого жители столицы определят самый оригинальный рецепт блинов, традиционных для разных регионов России. «В «Активном гражданине» открылось новое голосование. Оно приурочено к фестивалю «Масленица», который пройдет в столице в рамках проекта «Зима в Москве». Горожане смогут выбрать, какие блины, приготовленные по традиционным рецептам четырех российских регионов, в этом году станут главным гастрономическим символом предстоящего праздника», - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что участникам предстоит выбрать между суздальскими блинами из зеленой гречки, сытными смоленскими, пышными мордовскими на кефире и аккуратными башкирскими, приготовленными на сметане. Каждый из представленных рецептов сопровождается подробной инструкцией и списком ингредиентов, что позволяет участникам испечь блины самостоятельно. По итогам голосования набор основных продуктов для приготовления блинов-победителей можно будет приобрести на соответствующей межрегиональной ярмарке со скидкой 15 процентов в период с 13 по 22 февраля. Адреса ярмарок можно найти на странице голосования. Андрей ТОМЦЕВ