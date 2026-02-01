В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Боровицкой площади», — сообщает канал.

Кроме того, движение транспорта перекрыто на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе в сторону центра.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.