В московском транспорте стало больше бесплатных аудиоэкскурсий

Проект аудиоэкскурсий в столичных трамваях получил развитие. К двум имеющимся экскурсиям добавили еще две.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, проект оказался востребованным.

"С момента запуска проекта пассажиры уже более 23 тысяч раз воспользовались бесплатными аудиоэкскурсиями в трамваях. Продолжительность маршрутов - от одного до двух часов, поэтому экскурсию можно слушать на протяжении всей поездки и по-новому открывать для себя город. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем современные пассажирские сервисы и стремимся делать передвижение в транспорте более интересным и познавательным", - отметил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Если ранее узнать об архитектуре, истории и знаковых местах города во время поездки можно было на трамвайных маршрутах 7 и 39. Теперь к ним добавили: маршрут "А" и маршрут 4.

Так, легендарная "Аннушка" провезет по бульварам, набережным и другим историческим районам Москвы, и можно будет узнать не только об архитектуре, но и о необычных людях, литературных героях, связанных с этими местами. А на маршруте 4 рассказ пойдет о достопримечательностях старинного Басманного района до парков Сокольники и Лосиного острова.

Аудиоэкскурсии доступны бесплатно. Искать их надо на сайте столичного транспорта. Достаточно выбрать маршрут на сайте i.transport.mos.ru/tram.

Как напомнили в дептрансе, чтобы не получить штраф за нарушение тишины, слушать аудиоэкскурсию удобнее в наушниках.