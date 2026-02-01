Около тонны корма, сотни кормушек и скворечников: как москвичи помогают птицам пережить зиму

Москвичи каждый год помогают пережить холода зимующим в городе пернатым. В период проведения акции «Накорми птицу» жители столицы передавали в волонтерские центры «Доброе место» и экоцентры столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды специализированный корм, нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Всего в городе открыли 17 пунктов сбора.

© Mos.ru

«Благодаря активному участию москвичей в акции “Накорми птицу” было собрано около тонны корма и свыше 300 кормушек и скворечников. Участвовали целыми семьями и школьными классами, передавая традицию заботы о природе новому поколению. Искренняя любовь к родному городу воплощается в конкретные полезные дела, в том числе на благо обитателям столичных парков и скверов», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

По оценке специалистов столичного Департамента природопользования, зимой в Москве можно наблюдать около 100 видов птиц. Большая часть из них — оседлые и кочующие, но есть виды, которые прилетают в это время из более северных регионов. В холодное время года пернатые обитатели нуждаются во внимании людей, так как им становится сложнее самостоятельно добывать пропитание. Однако важно помнить, что подкармливать птиц следует только при неблагоприятных погодных условиях, например во время сильных морозов, метелей или обильных снегопадов.

Сытые пернатые: как помогали москвичи в этом году

В акции по сбору корма для зимующих птиц приняли активное участие волонтерские отряды столичных учебных заведений из разных округов. Школьники не только приносили питание, но и своими руками делали для пернатых кормушки и скворечники.

Больше всех помощи птицам оказали учащиеся школ № 1347, 814 и 1371 «Крылатское» в центре «Доброе место. ЗАО». В волонтерском центре на северо-востоке столицы активными участниками акции стали ребята из школ № 1577, 953 и 285.

В «Добром месте. ЗелАО» приносили корм и кормушки маленькие подопечные центра «Мой семейный центр “Зеленоград”» и ученики школ № 1353, 1150, 1528, 609. На северо-западе Москвы позаботились о зимующих птицах ребята из школы № 827.

В акции на востоке столицы участвовали не только школы № 1310 и 1324, но и студенты медицинского колледжа № 7, а также колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. В центр «Доброе место. ВАО» корм и кормушки также приносили малыши, оставшиеся без родительского попечения, из «Моего особого семейного центра имени Г.И. Россолимо».

Помощь маленьким обитателям города

Наиболее активно себя проявили ученики школы № 1347: ребята принесли в центр «Доброе место. ЗАО» более 155 килограммов корма для пернатых. Педагог школы Раиса Тагиева рассказала, что ученики не только участвуют в полезных экологических акциях, но и мастерят кормушки — этой зимой они изготовили их около 50, а затем вместе с учителями и родителями развесили в парке неподалеку, а также в Мещерском лесу. Они регулярно пополняют в кормушках запасы корма.

«Для нашей школы волонтерство — это не разовое участие в мероприятии, а целая система. Педагоги формируют в учениках привычку быть созидательными, чтобы дети хотели заботиться об экологии, природе, стремились к более чистому и доброму миру. Мы воспитываем в детях ответственность за окружающий мир через практические действия. Когда ребята сами мастерят кормушки, а потом видят, как ими пользуются пернатые, это самый наглядный урок доброты», — поделилась Раиса Тагиева.

Педагог добавила, что для школьников часто приглашают орнитологов. Полученные знания ученики применяют при выборе корма для птиц или материалов для строительства кормушек.

Заботливое отношение к природе

Учащиеся школы № 1371 «Крылатское» принесли в «Доброе место. ЗАО» кормушки и 93 килограмма корма. Советник по воспитанию Ариана Бражкина поделилась, что волонтерский центр «Добротворцы» уделяет особое внимание природе, в первую очередь птицам. Они развесили кормушки во внутреннем дворе учебного корпуса и регулярно их пополняют.

Ариана Бражкина добавила, что в акции «Накорми птицу» принимали участие не только школьники, но и родители, педагоги и даже выпускники. Значимость экологического направления помощи невозможно переоценить, поскольку окружающий мир — основа жизни, и это особенно актуально для крупных городов. Педагоги прививают эти принципы школьникам, а затем ученики рассказывают друг другу о правилах подготовки вторсырья к сдаче на переработку или объясняют важность подкормки птиц зимой.

Еще в экоцентрах столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды в период проведения акции регулярно проходили естественно-научные лекции, экскурсии, посвященные зимующим птицам и правилам подкормки пернатых в холода.

Как присоединиться к команде волонтеров

Экологическое направление добровольчества — одно из самых популярных среди жителей столицы. Начать заботиться о природе легко: можно найти интересное мероприятие на сайте «Мосволонтера» и подать заявку на участие после регистрации. На сайте также есть бесплатные онлайн-курсы, в том числе по экологическому добровольчеству, их может пройти каждый.

Больше о добровольчестве — на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе». Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.