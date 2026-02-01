Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Февраль в столице стартовал крепкими морозами, каких ещё не было в этом холодном сезоне, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что по данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, уже к 4 часам утра температура опустилась до -20,9°. Он добавил, что это самое низкое значение с начала зимы.

По его словам, к 6 часам утра в Москве минимум составил -21,0°. На других метеостанциях мегаполиса было от -20,2° на Балчуге до -21,7° в Тушино. В Новой Москве, в Толстопальцево, минимум составил -22,2°.

В Московской области холоднее всего было в Шаховской (-25,1°), а самой тёплой точкой региона стал «полюс холода» Подмосковья — Черусти (-18,2°), заметил метеоролог.

Минувшей ночью в ЦФО холоднее всего было в Тверской области (-27,5°). Чуть севернее, в Новгородской области, в посёлке Демьянск, минимум составил -34,1°, констатировал Леус.