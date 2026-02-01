В Москве раскрыли число обустроенных за зиму лыжных трасс

За эту зиму в парках Москвы обустроили 80 лыжных трасс общей протяженностью 300 километров.

Об этом ТАСС рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«В этом сезоне на территории парков доступно 13 лыжных трасс с искусственным покрытием и 67 естественных лыжных маршрутов. Их общая протяженность — 310 км», — сообщил Фурсин.

Он уточнил, что в течение целого сезона специальные службы ведут работы по содержанию трасс. Техника регулярно обновляет и утрамбовывает покрытие — инфраструктура для зимнего отдыха в столице работает по всему городу.

При этом активный отдых теперь доступен лыжникам с любым уровнем подготовки. В каждом парке предлагаются разнообразные маршруты (от 2 до 22,88 километра), чтобы посетители могли сполна насладиться катанием.

Ранее сообщалось, что в столице подготовили более 700 километров лыжных трасс. Подробностями поделился мэр Москвы Сергей Собянин.