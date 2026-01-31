Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столичном регионе температура воздуха значительно снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления, была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.