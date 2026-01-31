Строители приступили к сооружению основных конструкций станции «Новорижская»

Общестроительная готовность всей станции составляет почти 20 процентов.

Строительство станции «Новорижская» будущей Рублево-Архангельской линии метро на западе Москвы вышло на этап сооружения основных конструкций. О ходе работ рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Кунцево на западе столицы активно идет строительство станции “Новорижская”. Здесь выполнена разработка грунта котлована и завершается устройство ограждающей конструкции. Благодаря этому метростроители смогли приступить к сооружению основных конструкций и уложили свыше семи тысяч кубометров железобетона. Сейчас работы идут на платформенном участке и в зоне будущей камеры съездов. Общая строительная готовность станции достигает почти 20 процентов», — сообщил Владимир Ефимов.

Строительная площадка расположена в районе Кунцево за Московской кольцевой автомобильной дорогой — между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

«Станция появится в непосредственной близости от музея-заповедника “Архангельское” — популярного места отдыха москвичей. В дальнейшем это повысит его транспортную доступность и комфорт посетителей», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 километров. В ее составе появится 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Мэр Москвы поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии.

Ранее Сергей Собянин присвоил название «Новорижская» строящейся станции Рублево-Архангельской линии метро.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, 14 электродепо.