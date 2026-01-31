Пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Сейчас в столице действует 126 пожарно-спасательных подразделений.

В столице подвели итоги работы комплекса городского хозяйства в 2025 году. Задачи на 2026 год утвердил Сергей Собянин, среди них — обеспечение пожарной безопасности и безопасность на водных объектах.

Столичный пожарно-спасательный гарнизон объединяет силы противопожарной службы города Москвы, Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по городу Москве и подразделений ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны.

В настоящее время в него входит 126 пожарно-спасательных подразделений.

В 2025 году появилось пять пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы города Москвы на базе новых пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных округах, а также в Южном административном округе (Автозаводская улица, владение 23).

В целях оказания помощи субъектам Российской Федерации при тушении пожаров силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города Москвы привлекались 1449 раз, в том числе в Московской области — 1431 раз, в Калужской области — 18 раз.

В пожароопасный сезон, с марта по август 2025 года, группировка сил и средств мобильного отряда сводной мобильной группировки города Москвы на территории Рязанской области привлекалась к тушению пожаров 622 раза, из них участвовала в тушении лесных пожаров 18 раз, ландшафтных — 414 раз, техногенных — 190 раз.

В 2025 году вели работу по выполнению авиационного патрулирования силами ООО «Авиакомпания “Волга-Днепр”» с целью охраны лесов от пожаров на территории Московского региона и прилегающих субъектов Российской Федерации. Было совершено 539 полетов, обнаружено 726 возгораний, летное время составило 2172 часа. Ежедневно на патрулирование отправлялось до 11 воздушных судов.

Для пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений города Москвы в 2025 году город закупил:

— более 43 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения;

— 70 единиц основной и специальной техники;

— 75 единиц вспомогательной техники;

— пожарный вертолет.

В 2026 году планируется закупить 44 единицы основной и специальной техники, семь единиц вспомогательной техники, более 54 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

Безопасность горожан на водных объектах обеспечивает 26 спасательных станций и 180 современных спасательных плавсредств.

Операторы системы 112 города Москвы в 2025 году приняли и обработали более 7,5 миллиона вызовов, при этом соблюдается установленный норматив времени соединения со специалистом до восьми секунд.