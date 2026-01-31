Портал архивно-библиотечного фонда ВДНХ дополнили новыми разделами

Сохранение, изучение и популяризация архивных материалов – одна из ключевых задач современного общества, поскольку без прошлого нет будущего, так, на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ размещена огромная база оцифрованных документов, содержащих информацию о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награжденных на главной выставке страны за значимые достижения и передовые разработки – сейчас этот онлайн-ресурс продолжают развивать: пополняют новыми материалами и разделами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Памятные даты ВДНХ» – новый раздел портала, посвященный происходившим здесь важным событиям. В нем можно больше узнать об основных вехах истории выставки, о ее прошлом через судьбы людей, их достижения и вклад в развитие страны. Документы, события и персоналии распределены по конкретным датам и объединены по темам, чтобы пользователи могли воспринять историю ВДНХ целостно. Изучая «Памятные даты ВДНХ», можно выбрать интересующую тему, например «Делегации на выставке», «Создатели выставки», «События выставки», и указать нужный временной отрезок. Таким образом получится воспроизвести события прошлых лет, начиная с решения об открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в 1935 году, принятия закона о ВСХВ в 1938 году, а также узнать об отдельных павильонах и их истории: павильоне №1 «Центральный», «Механизации» и «Белорусской ССР». Здесь же отражены и современные события выставки: создание программы лояльности для лауреатов ВДНХ, награждение коллектива выставки орденом Почета и открытие художественных экспозиций в павильоне №1 «Центральный», – говорится в сообщении.

В обновленном разделе «Сотрудники ВДНХ» можно найти важную информацию о тех, кто на протяжении десятилетий вносил свой вклад в развитие выставки и продолжает здесь трудиться. В нем упоминаются в том числе 1 тыс. 187 участников Великой Отечественной войны и 62 сегодняшних работника, которые имеют награды. Особый акцент сделан на материалах о трудовых династиях, отражающих преемственность поколений. Для удобства пользователей выделены соответствующие подразделы – «Награжденные сотрудники ВДНХ» и «Связь поколений». Чтобы узнать, например, историю своей семьи, связанной с главной выставкой, необходимо указать в разделе «Сотрудники ВДНХ» фамилию, имя и отчество близкого человека, затем в строке «Вид страницы сотрудника» выбрать нужный подраздел.

Так, благодаря порталу архивно-библиотечного фонда сотрудник ВДНХ Петр Дядюченко узнал, что его дед – Петр Андреевич Дядюченко – в 1961 году получил малую серебряную медаль выставки «за обеспечение внедрения прогрессивных приемов агротехники», а в 1967 году – бронзовую медаль и денежную премию «за обеспечение получения высокого урожая зерновых культур». В историю ВДНХ вписано и имя деда сотрудницы Юлии Романенко – Дмитрия Романенко. В 18 лет его призвали на фронт. Дмитрий Романенко получил звание сержанта, был командиром артиллерийского противотанкового орудия, принимал участие в боях под Сталинградом, награжден орденом Отечественной войны I степени. Вернувшись с войны, он работал бригадиром тракторной бригады Кугалинской машинно-тракторной станции имени 28 Гвардейцев Талды-Курганской области, а 1 ноября 1955-го ему вручили медаль «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 года». 20 октября 1956-го указом Президиума Верховного Совета СССР Дмитрий Романенко награжден медалью «За освоение целинных земель».

В общем архивно-библиотечном фонде ВДНХ хранится около 500 тыс. фотографий, в том числе почти 40 тыс. снимков экспозиций прошлых лет, более 150 тыс. документов и примерно 30 тыс. книг. Здесь можно найти информацию о сотрудниках ВДНХ, чертежи павильонов, наградные постановления и другие важные для специалистов сведения. Гордость фонда – коллекция, включающая около 5 тыс. книг, документов и периодических изданий о выставочной деятельности. Среди них есть материалы об истории развития ВДНХ, периодика с 1937 по 1990 год, путеводители по павильонам, каталоги выставок, а также книги по их организации в России и за рубежом (начиная с конца XIX века). Фонды архива делятся на три категории. Это «Техническая документация», включающая материалы с 1935 по 2025 год, фонд «ВДНХ СССР» с 1959 по 1991 год и фонд «АО «ВДНХ"», куда входят документы с 1992 года по настоящее время.

Чтобы уникальные материалы были доступны всем, кто интересуется историей ВДНХ или хочет найти в ее летописи имена своих родных – лауреатов выставки, специалисты занимаются оцифровкой архивных документов, фотографий и печатных изданий. По мере готовности их публикуют на официальном портале фонда.Портал архивно-библиотечного фонда ВДНХ был создан 17 августа 2020 года. В настоящее время в его разделе «Наградные материалы» размещено более 28 тыс. наградных постановлений с 1939 по 2014 год. В документах упоминаются около 112 тыс. организаций и свыше 2,3 млн человек. Со временем у портала появились новые функции и разделы. В 2021 году, когда возродилась традиция награждения на главной выставке страны и был утвержден «Золотой знак ВДНХ», он пополнился материалами о соответствующих событиях.

В разделах «Фотоматериалы» и «Архивные статьи» на сегодня размещено более 10 тыс. оцифрованных снимков и свыше 8 тыс. газетных статей.В 2023 году онлайн-ресурсы порталов архивно-библиотечного фонда ВДНХ и «Память народа» Министерства обороны Российской Федерации были объединены перекрестными ссылками, которых создано уже более 5 тыс. 18 декабря 2022 года на ВДНХ началась программа привилегий для лауреатов наград выставки прошлых лет: теперь они могут побывать здесь в качестве почетных гостей, посетив бесплатно музеи, расположенные на ее территории. С 2024 года у пользователей портала появилась возможность рассказать о лауреате, деятельности на выставке, поделиться интересными фактами и фотографиями. Этой функцией уже воспользовались 102 заявителя, приславшие материалы для раздела «Интересные факты».