Три луны повисли над Москвой этой ночью

Ночью над Москвой и областью наблюдали редкое атмосферное явление: на небе одновременно появилось три луны. Mash в субботу, 31 января, делится с видео этого эффекта.

© Вечерняя Москва

Специалисты объясняют его как «парселена» — свет настоящей Луны преломляется в плоских кристаллах льда высоко в атмосфере, создавая иллюзию нескольких лунных дисков, передает Telegram-канал.

Днем может повториться похожее явление — «паргелий», когда из-за преломления солнечного света в небе одновременно видны до четырех солнц. Как отметила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, при сильном похолодании и высокой влажности в атмосфере образуются мелкие кристаллы льда, через которые преломляется солнечный свет. В такие моменты при восходе или закате можно увидеть два или даже три светила одновременно. Подобные эффекты не считаются чем-то аномальным и напрямую связаны с особенностями состояния воздуха при экстремально низких температурах.

8 января на Солнце произошла вспышка высшего балла X. По словам исследователей, крупные взрывы в начале года на обратной стороне звезды были в этом же месте.