Москва пережила самую морозную ночь

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешней зимы — температура воздуха опустилась до −20,4°C. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, в столице впервые за эту зиму были зафиксированы 20-градусные морозы, что сделало минувшую ночь самой холодной с начала сезона. Кроме того, последний день января отметился обновлением суточного рекорда по высоте снежного покрова.

Синоптик уточнил, что, несмотря на отсутствие снегопадов в течение суток и уменьшение высоты снежного покрова на 1 см, его уровень достиг 60 см. Этот показатель стал максимальным для 31 января за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд высоты снежного покрова в этот день, как напомнил Леус, был установлен в 1994 году и составлял 59 см.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе в начале февраля сохранится морозная погода, месяц начнется с понижения температуры до -23°C.