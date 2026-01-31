$75.7390.47

Юные москвичи проверят свои знания о правилах безопасности на дорогах

Агентство «Москва»

На платформе «Активный гражданин – детям» началась познавательная викторина для юных москвичей в возрасте от шести до 14 лет. Ее подготовили совместно с проектом «Московский транспорт. Детям», ребята познакомятся с правилами безопасного поведения в городском транспорте и узнают, как стать ответственными участниками дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

© РИА Новости
«Для каждой возрастной группы подготовлены свои вопросы. Чтобы ответить на некоторые из них, можно посмотреть обучающий мультфильм «Зимние советы» с персонажами Метрошей, Речкиным и Электробусиком. Так, дети шести–семи лет узнают, что нужно надевать в темное время суток, чтобы быть заметными для других участников движения, как правильно переходить дорогу и можно ли шуметь в салоне транспорта. Ребята постарше, от восьми до 10 лет, ответят, можно ли провозить в транспорте открытую еду или напитки, когда лучше подготовиться к выходу из салона и что нужно сделать, прежде чем в него зайти», – говорится в сообщении.

Подросткам в возрасте 11–13 лет предстоит выяснить, где согласно правилам нужно ждать электробус или трамвай, почему важно всегда держаться за поручни в салоне транспорта и как вести себя при отсутствии свободных мест. Викторина не только проверит знания, но и будет способствовать формированию у ребят культуры поведения в городском транспорте. Параллельно с викториной на платформе «Активный гражданин – детям» открылся опрос. Юные москвичи поделятся, как они узнают о правилах поведения в транспорте – через мультфильмы, плакаты, игры, тесты или, например, на школьных уроках, а также предложат новые форматы обучения. Это поможет столичному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры создать еще более интересные и полезные просветительские материалы.

Опрос и викторина открыты для пользователей в возрасте от шести до 14 лет со стандартной учетной записью на портале mos.ru или на платформе «Московская электронная школа». За участие в опросе и верные ответы на вопросы викторины участникам начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов», использовать которые можно для получения товаров и услуг, представленных в специальном разделе на платформе, а также на сайте «Миллион призов».