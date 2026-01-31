Юные москвичи проверят свои знания о правилах безопасности на дорогах

На платформе «Активный гражданин – детям» началась познавательная викторина для юных москвичей в возрасте от шести до 14 лет. Ее подготовили совместно с проектом «Московский транспорт. Детям», ребята познакомятся с правилами безопасного поведения в городском транспорте и узнают, как стать ответственными участниками дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для каждой возрастной группы подготовлены свои вопросы. Чтобы ответить на некоторые из них, можно посмотреть обучающий мультфильм «Зимние советы» с персонажами Метрошей, Речкиным и Электробусиком. Так, дети шести–семи лет узнают, что нужно надевать в темное время суток, чтобы быть заметными для других участников движения, как правильно переходить дорогу и можно ли шуметь в салоне транспорта. Ребята постарше, от восьми до 10 лет, ответят, можно ли провозить в транспорте открытую еду или напитки, когда лучше подготовиться к выходу из салона и что нужно сделать, прежде чем в него зайти», – говорится в сообщении.

Подросткам в возрасте 11–13 лет предстоит выяснить, где согласно правилам нужно ждать электробус или трамвай, почему важно всегда держаться за поручни в салоне транспорта и как вести себя при отсутствии свободных мест. Викторина не только проверит знания, но и будет способствовать формированию у ребят культуры поведения в городском транспорте. Параллельно с викториной на платформе «Активный гражданин – детям» открылся опрос. Юные москвичи поделятся, как они узнают о правилах поведения в транспорте – через мультфильмы, плакаты, игры, тесты или, например, на школьных уроках, а также предложат новые форматы обучения. Это поможет столичному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры создать еще более интересные и полезные просветительские материалы.

Опрос и викторина открыты для пользователей в возрасте от шести до 14 лет со стандартной учетной записью на портале mos.ru или на платформе «Московская электронная школа». За участие в опросе и верные ответы на вопросы викторины участникам начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов», использовать которые можно для получения товаров и услуг, представленных в специальном разделе на платформе, а также на сайте «Миллион призов».