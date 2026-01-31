Вильфанд рассказал про период холодной погоды в центральной РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России, отметив, что в выходные в Москве усилятся морозы.

"Днем в субботу столбики термометров в столице покажут -12...-17 градусов. В воскресенье еще сильнее похолодает: -20...-22 градуса, по области до -25 градусов", - уточнил метеоролог.

По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе не будет меняться всю следующую неделю.

Ранее сообщалось, что морозы в Москве усилились из-за скандинавского антициклона.

В выходные ожидается облачная с прояснениями погода, ветер при этом северный умеренный, порывы до 11 метров в секунду.

"31-го числа местами небольшой снег, повышение температуры до минус 13 - минус 14, по области минус 12 - минус 17, гололедица", - рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова (цитата по РИА Новости).